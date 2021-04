Fiocruz diz que entregará 4,7 milhões de doses da vacina contra Covid na sexta-feira

A Fiocruz tem contrato com Ministério da Saúde para entregar 104,4 milhões de doses no 1º semestre e 110 milhões no 2º semestre edit

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou que entregará, na próxima sexta-feira (23), 4,7 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca na sexta-feira (23). A entrega das quase cinco milhões de doses estava prevista para ocorrer em duas etapas e uma primeira remessa seria despachada para o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (21). Agora haverá uma entrega única, de acordo com informação publicada pelo portal G1.

A Fiocruz tem contrato com ministério para entregar 104,4 milhões de doses no 1º semestre e 110 milhões no 2º semestre. A entidade já entregou 10,8 milhões doses produzidas por Bio-Manguinhos ao Ministério da Saúde desde o dia 17 de março. Na segunda-feira (19), o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou a 26.654.459 (12,59%), apontaram dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Na plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais sobre a pandemia, o País registrou, até esta quarta, o segundo maior número (378 mil) de mortes provocadas pela Covid-19. Os Estados Unidos ficam em primeiro lugar (582 mil).

O Brasil contabilizou 14 milhões de infectados, a terceiro maior quantidade, atrás de Índia (15,9 milhões) e EUA (32,5 milhões).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.