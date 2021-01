Fiocruz: insumos para 7.5 milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar no dia 8 de fevereiro

247 - A Fiocruz divulgou uma nota dizendo que há uma “sinalização” de que os insumos para a vacina de Oxford, desenvolvida com a AstraZeneca, serão enviados ao Brasil no dia 8 de fevereiro.

De acordo com a nota, conforme reportado no G1, ainda não há uma data exata para a remessa do IFA - ingrediente farmacêutico ativo.

A exportação exige uma aprovação das autoridades chinesas, assim como da Anvisa.

Os insumos garantem a produção de 7.5 milhões de doses da vacina.

A Fiocruz, no entanto, não deu um prazo para a produção das doses.

