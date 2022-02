Fiocruz: pela primeira vez em 2022, ocupação em UTI de Covid dá sinais de melhora

Apoie o 247

247 - Pela primeira vez em 2022, o Brasil registrou um sinal de melhora no índice de ocupação de leitos de UTI por pacientes infectados pelo coronavírus, informou a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo, com base em dados obtidos na última segunda-feira, 14, pelo Observatório Covid-19 Fiocruz.

Na semana passada, nove unidades federativas se encontravam na zona crítica, isto é, com um índice de ocupação de leitos de UTI de Covid igual ou superior a 80%. Nesta semana, quatro permanecem nessa situação: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Tocantins, Espírito Santo e Goiás registraram queda para 60%, enquanto Amapá e Ceará saíram da zona de alerta.

Nota técnica da Fiocruz destaca que "embora algumas taxas de ocupação de leitos ainda estejam muito elevadas, é um alento a percepção de que o arrefecimento da grande onda de casos provocada pela ômicron, sentida em dados epidemiológicos, está começando a se refletir na diminuição da ocupação de leitos de UTI". "O seguimento das taxas nas próximas semanas deve propiciar uma visão mais conclusiva", diz a nota.

