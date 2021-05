Fiocruz prevê receber neste sábado insumos para retomar produção de vacinas

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) prevê receber, ainda neste sábado, 22, um carregamento vindo da China de insumos para produção da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19.

O Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) é produzido pelo laboratório Wuxi Biologics, na China, e será entregue em duas remessas. Os insumos serão usados para retomar a produção da vacina na próxima terça-feira, 25, segundo a Fiocruz.

A produção do imunizante pela Fiocruz foi interrompida temporariamente a partir da quinta-feira, 20, por falta de insumos. A vacina é produzida no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a Fiocruz, os dois carregamentos serão suficientes para produzir 12 milhões de doses de vacinas, assegurando as entregas até junho.

A produção da vacina contra o coronavírus no Brasil está interrompida tanto na Fiocruz, no Rio, como no Instituto Butantan, em São Paulo, devido à falta do insumo.

Nesta sexta-feira, 21, a Fiocruz entregou mais 6,1 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde. Com essa remessa, a fundação disse que já chega a 41,1 milhões o número de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

