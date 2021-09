Fiocruz recebe lote de IFA para produzir 4,5 milhões de vacinas

Apoie o 247

Metrópoles - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebeu, nesta sexta-feira (3/8), um novo carregamento de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). A quantidade do insumo é suficiente para fabricar 4,5 milhões de doses de AstraZeneca.

Com o novo lote, já estão asseguradas para setembro cerca de 15 milhões de vacinas, de acordo com a previsão da Fiocruz. No entanto, o quantitativo total de doses a ser entregue do PNI poderá ser reajustado conforme a chegada de novas remessas de IFA.

De acordo com a fundação, a remessa, somada às duas anteriores recebidas no mês de agosto, irá compor a produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, no mês de setembro. A previsão é que as novas doses estejam prontas a partir da terceira semana do mês.

