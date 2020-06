Flexibilização de isolamento pode ser uma medida precipitada, diz estudo

Segundo o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, os períodos de maior ou menor circulação coincidem com características climáticas. "Os padrões são distintos. A gente não tem um território homogêneo em termos de vírus respiratórios porque o clima não é homogêneo", diz edit

247 - O InfoGripe, sistema de monitoramento da Fiocruz, alertou para o fato de que os anúncios de flexibilização das medidas de isolamento contra p coronavírus feitos em vários estados estão ocorrendo na época em que há maior circulação de vírus respiratórios no País. Segundo dados oficiais, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de confirmações (530 mil), atrás apenas dos Estados Unidos (1,8 milhão), e o quarto em quantidade de óbitos (30 mil) provocados pelo coronavírus.

A incidência de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), que está associada à circulação dos vírus respiratórios, geralmente é maior nesta época na maior parte do Brasil. Foram avaliados os dados dos últimos anos considerados "regulares" (período de 2010 a 2015 e o ano de 2017).

Segundo o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, os períodos de maior ou menor circulação coincidem com características climáticas. "Os padrões são distintos. A gente não tem um território homogêneo em termos de vírus respiratórios porque o clima não é homogêneo. Esse é o principal fator", diz. O relato foi publicado pelo portal G1.

"Como tem um país continental, tem perfis climáticos diferentes. Se a gente olha o mapa climático do Brasil, consegue fazer uma divisão territorial que é similar ao que vê com base no perfil de circulação de síndromes respiratórias agudas graves", complementa.

