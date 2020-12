França diz que iniciará vacinação em massa contra a Covid-19 em janeiro

O governo francês anunciou que terá à disposição 200 milhões de doses do imunizante, o que permitiria a vacinação de 100 milhões de pessoas edit

247 - O primeiro-ministro da França, Jean Castex, afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3) que o país já tem finalizado um plano de vacinação contra a Covid-19.

De acordo com o plano, 1 milhão de idosos em casas de repouso da França serão vacinados em janeiro. Em fevereiro será a vez de 14 milhões de pessoas acima de 60 anos ou que sofrem de doenças crônicas. Na primavera europeia, isto é, entre março e junho, o restante da população será imunizada.

Inicialmente, o governo francês definiu as vacinas da Pfizer/Biontech e da Moderna como os medicamentos que serão usados na população.

O primeiro-ministro disse que a França contará com 200 milhões de doses, o que permitiria a vacinação de 100 milhões de pessoas, cerca de 30% a mais do que a população atual do país.

A campanha de vacinação será gratuita e não obrigatória.

