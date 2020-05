Gatos podem transmitir coronavírus entre si, diz estudo

247 - Gatos também podem se infectar com o novo coronavírus, e não apresentar sintoma algum, de acordo com pesquisadores no The New England Journal of Medicine na quarta-feira, 13. Eles publicaram um relatório de pesquisas de laboratório anteriores com gatos domésticos - além de tigres e leões do zoológico do Bronx (Nova York) - que testaram positivo para a Covid-19.

Os médicos Yoshihiro Kawaoka, da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de Wisconsin, e Peter Halfmann, da Universidade de Wisconsin-Madison, juntamente com outros pesquisadores dos Estados Unidos e do Japão, conduziram o estudo, no qual três gatos domésticos foram inoculados com o vírus e três gatos não infectados foram colocados em gaiolas, cada uma delas com um dos gatos inoculados.

Os gatos que receberam o vírus e os que foram colocado junto a eles testaram positivo, mas não apresentaram sintomas e eliminaram o vírus seis dias depois.

Além disso, há notícias de gatos que contraíram o vírus de humanos, mas não há notícias de pessoas infectadas por gatos. Os pesquisadores, entretanto, defendem que hajam mais estudos.

