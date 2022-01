Gleisi critica redução de quarentena para infectados: "insanidade"

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) afirmou, em sua conta no Twitter, que a decisão do MInistério da Saúde que reduziu o tempo de quarentena para infectados pela Covid-19 desde que estejam assintomáticos como "absurda e “insana”.

“Decisão do governo de reduzir isolamento de infectados pela covid-19 para 7 dias é absurda. Não existem dados suficientes para tal e 18% dos infectados podem transmitir a Covid-19 entre 6° e o 9° dia após diagnóstico. Liberar quem ainda pode transmitir a doença é insanidade!, postou a parlamentar na rede social.

A mudança no tempo de quarentena foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta segunda-feira (10). A nova recomendação prevê a a redução do período de isolamento de 10 para 5 dias para pessoas que estão sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas (sem o uso de antitérmico) e que tenham resultado negativo para teste PCR ou de antígeno. No caso das pessoas que estão com Covid leve ou moderada, o isolamento é de, no mínimo, 7 dias, sem teste.

