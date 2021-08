Glória Menezes se recupera bem da Covid, mas não tem previsão de alta

Com sintomas leves, atriz não pôde comparecer ao velório e enterro do companheiro Tarcísio Meira, que morreu em consequência da doença edit

247 - Com sintomas leves de Covid-19 e internada no Hospital Albert Einstein, Glória Menezes, de 86 anos, se recupera bem e, segundo seu assistente pessoal, Tadeu Lima, não precisa mais da ajuda de um respirador nasal — procedimento adotado para aliviar os sintomas respiratórios decorrentes da doença. No entanto, ainda não há previsão de alta médica. A atriz não pode comparecer ao velório e enterro de Tarcísio Meira, companheiro de 59 anos de casamento, que morreu na última quinta-feira, vítima da doença. A informação é do portal Exame.

O ator ficou internado por cinco dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde chegou a ser intubado. Ambos já haviam recebido as duas doses da vacina contra a Covid e se infectaram juntos, sendo internados no mesmo local.

O último boletim divulgado pelo hospital informa que "a senhora Glória Menezes encontra-se internada desde o dia 6 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por Covid-19". A atriz passou por um desmame, como chamam os médicos, do auxílio do oxigênio. Durante todo o tratamento, Glória permaneceu internada em apartamento individual, separada do marido, com apoio somente de oxigenação nasal.

