Governador de São Paulo, João Doria, testa positivo para Covid-19 (vídeo)

247 - O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (12) no Twitter que testou positivo para a Covid-19. Doria diz estar se sentindo bem e informou que irá trabalhar de casa.

"Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença", escreveu o governador.

Assista ao vídeo do anúncio de Doria:

