Governadores defendem vacinação contra covid a partir dos 6 meses

Rede Brasil Atual - O Fórum Nacional dos Governadores reivindica à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a liberação da vacinação contra a covid-19 para crianças a partir dos 6 meses de vida. Seguimos cobrando por parte da Agência que tenhamos, seja com vacina da Pfizer, seja com vacina da Coronavac, a condição de uso para crianças acima de 6 meses como já acontece em outros países, para garantir, de um lado, segurança no retorno às aulas. E também para ampliar a imunização no Brasil”, disse hoje (21) o coordenador da estratégia de vacinação da entidade, o governador do Piauí Wellington Dias (PT).

Estudos clínicos em países africanos demonstram segurança da Coronavac em crianças a partir de 6 meses, segundo o Butantan. A Pfizer e a BioNTech informaram em dezembro o início de testes da terceira dose da vacina em crianças na faixa dos seis meses aos 5 anos de idade.

Ao defender o aumento da imunização, Dias apontou dados do Conass e do Conasems, que indicam que sete estados brasileiros estão com mais de 70% dos leitos hospitalares ocupados por doentes com covid. E que há aumento de demanda por leitos, devido à circulação da variante Ômicron do novo coronavírus e outras cepas.

Ontem, o Fórum dos governadores enviou ofício ao Ministério da Saúde pedindo a incorporação do imunizante CoronaVac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).A vacina foi autorizada para a faixa etária entre 6 e 17 anos foi concedida para uso emergencial.

Pressa na vacinação

“O uso pediátrico da CoronaVac, aprovado em virtude dos resultados positivos observados em outros países, será fundamental para ampliar as alternativas de imunizantes contra a covid-19 a serem oferecidas ao mencionado público e muito contribuirá para acelerar a necessária cobertura vacinal no país”, afirma Wellington Dias em ofício enviado ao secretário-executivo do Ministério, Rodrigo Cruz.

Os governadores dos estados nordestinos, por meio do Consórcio Nordeste, cobraram urgência na compra da vacina Coronavac para crianças e adolescentes. Em ofício assinado pelo presidente do Consórcio, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), disse que é “incontornável a urgência de completarmos a vacinação de crianças e adolescentes no Brasil” em um momento de severo agravamento do número de casos em decorrência da variante Ômicron.

“Em nome dos governadores dos nove estados do Nordeste, peço que o Ministério da Saúde realize compra das referidas vacinas já disponíveis no Instituto Butantan e proceda a distribuição entre os estados conforme o Plano Nacional de Imunização. Tal medida deve ser tomada em caráter de absoluta urgência, algo absolutamente compatível com as atribuições deste Ministério. Fazemos tal pedido como decorrência do compromisso na busca de soluções para a erradicação de tão terrível pandemia. Nessa condição e certo de vossa compreensão, colocamo-nos inteiramente à disposição para a realização de eventuais reuniões ou esclarecimentos”, diz o ofício.