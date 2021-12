Governo Bolsonaro não adotou política efetiva de testagem contra a Covid

Apoie o 247

247 - Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU) o governo Bolsonaro tem um desempenho ruim na condução de políticas de testagem contra a Covid-19. O órgão aponta que apenas 9% da população brasileira foi testada para o coronavírus em 2021.

A avaliação consta de um relatório do tribunal sobre as ações do Ministério da Saúde durante o enfrentamento da pandemia.

De acordo com o TCU, o Ministério da Saúde informou, em maio de 2021, que iria elaborar um programa de testagem em massa, com a realização de 10 a 20 milhões de testes por mês, o que não aconteceu na prática. O ministério distribuiu apenas 19.448.534 testes aos estados e municípios entre janeiro e setembro de 2021. O tribunal destaca que o número representa um percentual de testagem de apenas 9% da população brasileira, informa o G1.

