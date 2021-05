Governo Bolsonaro proíbe entrada de tripulações marítimas no Brasil

A decisão, de caráter temporário, foi tomada para tentar reduzir os "riscos de contaminação e disseminação do coronavírus", diz portaria publicada em Edição Extra do Diário Oficial edit

247 - O governo Jair Bolsonaro proibiu, em caráter temporário, na noite desta segunda-feira (31) a entrada no Brasil, "por via aérea ou aquaviária, de tripulação marítima para exercício de funções específicas a bordo de embarcação ou plataforma em operação", segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo portaria assinada pelos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, e Anderson Torres, da Justiça, e publicada em Edição Extra do Diário Oficial, a justificativa para a decisão são os "riscos de contaminação e disseminação do coronavírus".

Não há prazo para a suspensão ser revertida.

