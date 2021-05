Governo Bolsonaro recebe alertas de secretários sobre nova onda da pandemia

Gestores do SUS que participam das discussões afirmam que o ministro Marcelo Queiroga demonstra preocupação sobre o cenário da crise sanitária, mas publicamente minimiza o risco de alta no curto prazo edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro vem recebendo alertas sobre a chegada de uma terceira onda da pandemia de Covid-19 por parte de secretários de estados e municípios, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Gestores do SUS (Sistema Único de Saúde) que participam das discussões relatam que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma ter preocupação sobre o cenário da crise sanitária, mas publicamente minimiza o risco de alta no curto prazo.

Na avaliação do presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e secretário no Maranhão, Carlos Lula, é de que o recrudescimento da pandemia pode ser superior aos anteriores. “A gente já parte de um patamar muito alto”, afirmou. Ele conta ter alertado Queiroga nesta semana sobre a possível alta da doença.

“Não estamos vislumbrando isso nesse momento. A maneira adequada de se evitar terceira onda é avançar na campanha de vacinação”, disse Queiroga na sexta-feira (21). Ele afirmou que alguns estados e municípios já notaram “pressão sobre o sistema de saúde”, em decorrência da “abertura que foi concedida nesses estados”.

