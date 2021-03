Governo Bolsonaro recusou três ofertas da Pfizer e perdeu 3 milhões de doses de vacina

Recusas consecutivas do governo Jair Bolsonaro fizeram com que o Brasil perdesse o acesso a 3 milhões de doses do imunizante. Número corresponde a cerca de 20% das doses distribuídas no país até o momento edit

247 - O governo Jair Bolsonaro recusou ao menos três ofertas feitas pela Pfizer para a compra de vacinas contra a Covid-19 no ano passado. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, as negativas fizeram com que o Brasil perdesse o acesso a 3 milhões de doses do imunizante, número que corresponde a cerca de 20% das doses que já foram distribuídas no país até o momento.

O anúncio feito na semana passada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que pretende adquirir 100 milhões de doses do imunizante da farmacêutica norte-americana – embora o contrato ainda não tenha sido assinado -,aconteceu quase sete meses após a primeira tratativa realizada entre representantes da companhia e do governo. Na ocasião, a Pfizer se comprometia a realizar as primeiras entregas em dezembro.

Outras duas propostas também estabeleciam que as vacinas seriam disponibilizadas a partir do mesmo mês do ano passado. Atualmente, o Ministério da Saúde tenta obter lotes da vacina a partir de maio. Outros laboratórios, como o Instituto Butantan, também teriam feito ofertas com a previsão de entrega mais cedo que foram ignoradas pelo governo.

A vacina CoronoVac produzida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, responde por 78% das doses distribuídas atualmente no Brasil.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.