Governo de Santa Catarina transferirá 16 pacientes com Covid-19 para UTIs do Espírito Santo

247 - Santa Catarina vai transferir até 16 pacientes com Covid-19 para o Espirito Santo. Em comunicado, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) catarinense confirmou que o transporte será feito de Chapecó, no Oeste, nesta terça-feira (2) para uma unidade de saúde na região metropolitana de Vitória. Esta é a primeira vez desde o início da pandemia que Santa Catarina transfere pacientes com Covid-19 para outros estados. A informação é do portal G1.

A transferência foi acertada após tratativas entre o secretário da SES, André Motta Ribeiro, e o governo capixaba. Santa Catarina vive um momento de colapso no sistema de saúde, com mais de 200 pacientes na fila de espera por um leito de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e superlotação nos hospitais. A ação irá priorizar pacientes que estão internados no Hospital Regional do Oeste (HRO) com indicação de transferência para UTI. A Superintendência de Regulação está avaliando as condições clínicas de pacientes para formalizar as transferências.

