Governo de São Paulo diz que vai enviar à Anvisa pedido para vacinar contra Covid crianças de 5 a 11 anos

A Anvisa advertiu, no entanto, que o pedido de inclusão de um novo grupo no público-alvo dos imunizantes contra a doença "deve ser feito pelo laboratório farmacêutico responsável pela vacina" edit

247 - O governo de São Paulo informa que irá enviar nesta quarta-feira (3) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) um pedido de autorização para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.

Em coletiva de imprensa, o governador João Doria (PSDB) afirmou que "o governo do estado de São Paulo envia hoje ofício à Anvisa solicitando que autorize com urgência o início do processo de vacinação de crianças de 5 a 11 anos". Ele diz que "países como Chile, Argentina e a Colômbia já iniciaram a vacinação de crianças".

No entanto, a Anvisa afirma que o pedido de inclusão de um novo grupo no público-alvo dos imunizantes contra a doença "deve ser feito pelo laboratório farmacêutico responsável pela vacina", não por governos, como fez o governo tucano.

O governo de São Paulo também defende a segurança e eficácia da CoronaVac no público infantil.

"A CoronaVac é a vacina mais segura para uso em crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos. É a vacina que foi mais aplicada nessa população no mundo. Hoje, já próximo de 70 milhões de crianças e adolescentes vacinados com essa vacina. E ela aqui na América do Sul já está em uso no Chile desde setembro", disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.

