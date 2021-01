Governo do Amazonas aprova lei que prevê multas para quem divulgar notícias falsas sobre a pandemia

247 - O governo do Estado do Amazonas publicou na semana passada uma lei que pune a divulgação de notícias falsas sobre epidemias e pandemias com multa de R$ 1 mil a R$ 10 mil.

Todos os valores arrecadados serão convertidos para ações de combate à pandemia da Covid-19.

Em âmbito federal, tramita na Câmara um projeto de lei, elaborado pelo deputado Ronaldo Carletto (PP-BA), que prevê uma multa de R$500 a R$ 10 mil para quem compartilhar notícias falsas referentes à Covid-19.

As informações são do Correio Braziliense.

