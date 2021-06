Governo do Rio fica para trás na corrida da vacinação

247 - Enquanto a maioria dos governadores corre para acelerar o calendário de vacinação em seus estados, o Rio de Janeiro permanece estacionado. Segundo levantamento feito pelo jornal O Globo , o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não fez novas atualizações no cronograma anunciado no fim do mês passado, que prevê a vacinação de todos os fluminenses até outubro, enquanto governadores de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e o prefeito do Rio anunciaram que pretendem vacinar toda a população até setembro.

Segundo a reportagem, nesta quarta-feira (17), o secretário de Saúde da capital fluminense, Daniel Soranz, disse que o município quer “continuar na frente” da corrida e terá um novo calendário com antecipações, na sexta-feira. Já a Secretaria Estadual de Saúde (SES) não deu previsões para a aceleração do calendário de vacinação, mas disse que é uma possibilidade, "na medida em que houver recebimento de mais doses dos imunizantes disponibilizados pelo Ministério da Saúde".

