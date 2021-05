Governo e Prefeitura de São Paulo suspendem vacinação em grávidas com AstraZeneca

Medida foi adotada após caso de mulher que morreu no Rio de Janeiro e orientção da Anvisa para suspensão da vacinação com AstraZeneca. Governo estadual e Prefeitura da capital aguardam posicionamento do Ministério da Saúde para retomar vacinação edit

247- Governo e Prefeitura de São Paulo anunciaram nesta terça-feira (11), quando se iniciaria a imunização de grávidas com comorbidades na capital, a suspensão da vacinação com doses da AstraZeneca, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientar os municípios a suspenderem o uso da AstraZeneca para este grupo.

Segundo reportagem do UOL, a medida veio depois que uma grávida morreu após administração do imunizante. O caso está sendo investigado pelo Ministério da Saúde.

A orientação da Anvisa, divulgada na noite desta segunda-feira (10) é que as autoridasdes sigam a bula da AstraZeneca, que não indica uso em grávidas.

Em entrevista a uma emissora de TV na manhã desta terça-feira (11), o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, informou que aguarda uma posição oficial do Ministério da Saúde sobre o caso e que, enquanto isso, as grávidas terão que esperar para serem imunizadas, pois não tem outra vacina disponível no estoque. Segundo o gestor, apenas a segunda dose com CoronaVac está sendo administrada.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.