Governo federal ignorou seis recomendações da Anvisa para exigir quarentena ou passaporte vacinal de viajantes

247 - O governo federal ignorou seis vezes recomendações da Anvisa referentes à obrigatoriedade de quarentena para viajantes vindos do exterior. A variante ômicron foi registrada no Brasil, e preocupa autoridades sanitárias ao redor do mundo.

Três recomendações, emitidas em novembro, pedem ainda a exigência do passaporte da vacina para a entrada de viajantes no Brasil, informa a coluna de Malu Gaspar, no Globo.

As seis notas técnicas da Anvisa foram elaboradas desde novembro de 2020. "A Anvisa destaca que há mais de um ano tem reiteradamente recomendado ao Comitê Interministerial a adoção da medida de quarentena ou autoquarentena no ingresso de viajantes em território nacional, que, se cumprida de acordo com as orientações das autoridades de saúde, acrescida de outras medidas sanitárias, permitiria a contenção da disseminação da doença pela interrupção da cadeia de transmissão de variantes do vírus", diz a nota pública.

Essa inação, alerta a mesma nota da Anvisa, traz um risco: "a inexistência de uma política de cobrança dos certificados de vacinação pode propiciar que o Brasil se torne um dos países de escolha para os turistas e viajantes não vacinados, o que é indesejado do ponto de vista do risco que esse grupo representa para a população brasileira e para o Sistema Único de Saúde (SUS)".

