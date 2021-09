Governo gastou só metade de todos os recursos para compra de vacinas, por Lauro Veiga Filho

Apoie o 247

Jornal CGN - As estatísticas oficiais, reunidas no painel de monitoramento dos gastos da União no combate à Covid-19 pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), confirmam a letargia que domina o governo quando se trata de gastar os recursos reservados para a compra de vacinas, já amplamente demonstrada pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação do desgoverno de Brasília nesta área, oportunamente chamada de “CPI da Covid”. Vencidos aos trancos e a custos altíssimos em vidas os primeiros 260 dias do ano, a STN foi capaz de gastar 50,6% de todos os recursos que haviam sido reservados para a compra de imunizantes e insumos destinados a alimentar a campanha de vacinação contra a pior pandemia desde o começo do século passado.

Feitas as contas, já se vão 71,2% dos 365 dias deste ano e as despesas com as vacinas mal se aproximam daquele percentual. Os dados da STN mostram que as aquisições de vacinas e insumos atingiram R$ 13,24 bilhões até o dia 17 de setembro, diante de uma despesa total nesta área prevista em R$ 26,17 bilhões (dos quais, R$ 22,29 bilhões foram remanejados de 2020 para este ano). Os gastos com a compra de imunizantes ficaram limitados a R$ 2,22 bilhões no ano passado, representando pouco mais de 9,0% do crédito extraordinário aberto pelo governo federal já nos últimos meses de 2020, no valor de R$ 24,51 bilhões.

