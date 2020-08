Governo já encomendou 100 milhões de vacinas de Oxford contra coronavírus

O Ministério da Saúde e a AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, assinaram um documento para viabilizar o acordo entre os laboratórios sobre a transferência e produção da vacina contra o coronavírus no Brasil edit

247 - O Ministério da Saúde, através da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e a AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, assinaram um documento para viabilizar o acordo entre os laboratórios sobre a transferência e produção de 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus no Brasil, se for comprovada a sua eficácia e segurança.

De acordo com o secretário de vigilância em saúde da pasta, Arnaldo Correia de Medeiros, o primeiro lote, de 15 milhões de vacinas, deve chegar em dezembro deste ano. A imunização está na terceira e última fase de testes.

Na última terça-feira (28), uma reportagem da agência Reuters apontou que "o Brasil atravessa atualmente o momento de maior disseminação do coronavírus e registra a mais elevada média de mortes por dia, rapidamente se aproximando do marco sombrio de 100 mil óbitos e sem expectativa de recuo nas próximas semanas".

"Com restaurantes, bares, academias e shoppings abertos, o coronavírus encontrou terreno fértil para avançar pelo país, que registrou na semana passada seu maior número de casos semanais desde o início da pandemia: 319.653 infecções, uma alta de 36% em comparação com os 235.010 da semana anterior", disse a matéria (veja aqui).

