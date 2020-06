Governo quer testar vermífugo em pacientes assintomáticos da covid-19

247 - O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) deu início, na segunda-feira (8/6), a um protocolo experimental para testar o vermífugo nitazoxanida em pacientes diagnosticados com covid-19, mas que estão assintomáticos. Segundo o ministro Marcos Pontes, a pasta quer fazer os testes clínicos em ao menos 300 voluntários. A informação é do portal Correio Braziliense.

Segundoa a reportagem, Pontes anunciou a novidade durante reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (9). “Por que é importante esse protocolo? Porque conseguimos medir a carga viral do início do protocolo e ao longo do tratamento, que dura cinco dias, e mais nove dias de observação. Conseguindo demonstrar que o remédio funciona para a redução dessa carga viral, nós temos uma arma poderosíssima contra os efeitos da covid”, comentou o ministro.

Em abril, o MCTIC informou que a nitazoxanida apresentou 94% de eficácia em ensaios in vitro na redução da carga viral em células infectadas pelo novo coronavírus. O medicamento também está em teste em pacientes que já apresentaram algum grau de sintoma, como febre ou pneumonia. A pasta, contudo, ainda não chegou a resultados concretos.

