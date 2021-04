Governos do Nordeste vão à Rússia para agilizar importação da vacina Sputnik V

O objetivo é esquematizar a logística de importação para que o processo seja feito de forma rápida quando a vacina for autorizada no Brasil edit

247 - Representantes do Consórcio do Nordeste chegaram à Rússia nesta segunda-feira (19) para agilizar e esquematizar a importação da Sputnik V, vacina contra Covid-19, ao Brasil, segundo Bela Megale, do jornal O Globo.

Estão no país o secretário-executivo do Consórcio, Carlos Gabas, e o sub-secretário, Thiago Campos, que terão reuniões com o Centro Gamaleya, desenvolvedor do imunizante, e o Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), que financiou o a produção da vacina.

O governador do Piauí e presidente do Consórcio do Nordeste, Wellington Dias (PT), afirmou que o objetivo da viagem é deixar a logística da importação afinada para que, quando o imunizante for autorizado no Brasil, o processo seja feito de forma célere. "O objetivo dessas agendas é garantir condições para que, imediatamente após a liberação da Anvisa ou do Supremo Tribunal Federal (STF) para a importação da Sputnik V, tenhamos tudo desembaraçado para que as doses previstas para abril sejam despachadas".

O Consórcio do Nordeste tem contrato com os russos de compra de 37 milhões de doses da vacina. Os imunizantes serão disponibilizados ao Ministério da Saúde.

