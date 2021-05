Grávidas são vacinadas por engano em São Paulo

71 gestantes receberam doses de imunizantes contra a Covid-19 ao invés da vacina contra gripe influenza; Governo não sabe informar se grávidas foram vacinadas com AstraZeneca edit

247- O governo de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (12) que ao menos 71 grávidas foram imunizadas por engano com doses vacinas contra Covid-19 ao invés da gripe Influenza, mas que ainda mantém restrições de vacinação de gestantes no estado seguindo orientações da Anvisa que, na terça-feira (11), orientou que os estados suspendessem a vacinação da vacina da Oxford/AstraZeneca até que o Ministério da Saúde investigue o caso de uma gestante que morreu após receber o imunizante.

O governo de São Paulo não detalhou quais vacinas foram administradas, nas relatou que além das 71 gestantes outras 35 pessoas relataram efeitos adversos leves após a vacinação contra a Covid-19 como mal-estar, cansaço, náusea e enjoo.

Segundo reportagem do portal UOL,a coordenadora de Controle de Doenças do estado de São Paulo, Regiane de Paula, o estado segue sem vacinar gestantes, mas precisa de uma posição do ministério para saber qual imunizante pode ser utilizado.

