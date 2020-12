Há quatro semanas, taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil está em nível de descontrole

País passou de estágio da doença “estável/crescendo vagarosamente” para área onde o vírus está “crescendo”, em expansão, no estudo do Imperial College de Londres edit

Revista Fórum - Pela quarta semana consecutiva, a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil ficou acima de 1, o que indica expansão da doença. O levantamento do Imperial College de Londres divulgado nesta terça-feira (8) aponta que o índice, chamado de Rt, ficou em 1,14 no Brasil.

O número indica que, a cada 100 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, outras 114 serão infectadas. Isso quer dizer que cada paciente com a doença a transmite a mais de uma pessoa, o que aumenta a chance de propagação.

Taxas inferiores a 1 indicam que a transmissão está sendo reduzida. Os pesquisadores estimam que a taxa possa variar de 1,09 a 1,24 nesta semana, intervalo que mantém a disseminação do novo coronavírus em expansão no país.

