Haddad lamenta 500 mil mortes: “chamar de genocídio não é retórica, é fato. Trágico fato”

Petista destacou que “no Brasil morreram 4x mais pessoas do que no resto do mundo, proporcionalmente” edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou suas redes sociais neste domingo (20) para comentar a triste marca de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil.

“No Brasil, morreram 4x mais pessoas do que no resto do mundo, proporcionalmente. Chamar de genocídio não é retórica, é fato. Trágico fato. Só nos cabe lutar para que isso tenha fim!”, disse Haddad.

No Brasil, morreram 4x mais pessoas do que no resto do mundo, proporcionalmente. Chamar de genocídio não é retórica, é fato. Trágico fato. Só nos cabe lutar para que isso tenha fim! June 20, 2021





Saiba mais

Diretamente da Avenida Paulista, na manifestação pelo Fora Bolsonaro, o ex-prefeito Fernando Haddad disse em entrevista ao jornalista Florestan Fernandes Júnior e à TV 247, que os brasileiros não sairão das ruas.

"Bolsonaro é um insulto a esse país. As pessoas estão se sentindo insultadas por esse governo. E todo mundo que é insultado, sem nenhuma razão para isso porque é um povo trabalhador, é um povo que gosta do desenvolvimento, que gosta do respeito, o povo reage. E isso vai acontecer daqui para frente até quando for necessário, porque Bolsonaro é insuportável neste país", afirmou Haddad.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.