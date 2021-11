Holanda confirma 13 casos da Ômicron em 61 passageiros que chegaram da África do Sul

Apoie o 247

247 - Dentre os 61 passageiros que chegaram à Holanda com Covid-19, 13 foram infectados pela nova variante do coronavírus, a Ômicron, de acordo com anúncio das autoridades do país.

"A variante ômicron foi identificada até agora em 13 testes positivos à Covid-19. Mas as investigações ainda não terminaram. A nova variante ainda pode ser detectada em outras amostras", disse o Instituto de Saúde Pública da Holanda.

Os passageiros partiram da África do Sul, local onde a Ômicron foi identificada pela primeira vez.

Após a confirmação dos casos da Ômicron, o ministro da Saúde holandês, Hugo de Jonge, fez um "pedido urgente" para que as pessoas que voltassem da África do Sul fizessem o teste de Covid "o mais rápido possível". "Não é impensável que haja mais casos na Holanda".

