Homem com linfoma de Hodgkin tem remissão da doença após contrair coronavírus

Um homem de 61 anos diagnosticado com de um teve uma remissão do câncer no sistema linfático - o linfoma de Hodgkin -, após contrair o coronavírus edit

247 - Um homem de 61 anos diagnosticado com linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático, teve uma remissão da doença após contrair o coronavírus. O linfoma está sob controle, mas o paciente não é considerado curado. O caso foi publicado no periódico British Journal of Haematology no dia 2 de janeiro deste ano. A informação foi publicada pela coluna Viva Bem, no portal Uol.

Após o diagnóstico do linfoma, o paciente teve falta de ar, chiado no peito e pneumonia. Ele ficou internado durante 11 dias, sem uso de corticoides ou imunoquimioterapia - indicados para o tratamento do linfoma -, e recebeu alta.

Depois de quatro meses, a equipe médica fez um exame de tomografia, depois de quatro meses. Foi constatada a diminuição do inchaço dos nódulos (sintomas do linfoma) e a remissão generalizada.

"Nossa hipótese é que a infecção por SARS?CoV?2 desencadeou uma resposta imune antitumoral, como foi descrito em outras infecções no contexto de linfoma não-Hodgkin de alto grau", escreveram os autores do estudo, Sarah Challenor e David Tucker.

O conhecimento liberta. Saiba mais