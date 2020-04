Hospitais do Amazonas podem entrar colapso nos próximos dias

247 - O Ministério da Saúde coloca a possibilidade de o estado do Amazonas ser o primeiro a ter a rede de saúde pública em colapso em razão da propagação do coronavírus.

Na noite da quinta-feira, 2, o secretário de Saúde do estado, Rodrigo Tobias, encaminhou uma mensagem ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informando a situação em Manaus e abordando as chances reais de colapso nos próximos dias. O ministro e sua equipe tem mantido contato com as autoridades do estado para evitar a pane no sistema, informa a CNN.

Dos 50 leitos disponíveis no principal hospital público da capital amazonense, o Delphina Aziz, 45 estão ocupados com pacientes entubados em razão do Covid-19. Nas últimas horas, o governo local conseguiu 69 respiradores.

Mesmo assim, o número continua insuficiente. Até sábado, 4, havia 229 casos no Amazonas, dos quais 205 em Manaus. São três mortos até o momento.

