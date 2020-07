Hospitais temem uso político de pesquisa sobre cloroquina por Bolsonaro

Fórum - Hospitais de renome no Brasil, como Sírio-Libanês, Albert Einstein e Hospital do Coração (HCor), envolvidos em pesquisa sobre a eficácia da cloroquina contra a Covid-19, estão receosos sobre a divulgação dos resultados no país. A informação é da coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

O medo das entidades é que os estudos sejam utilizados para fins políticos, em especial por parte do presidente Jair Bolsonaro. Desde o início da pandemia, o ex-capitão tem insistido no uso do medicamento contra a doença. Diagnosticado com o vírus, o presidente voltou a defender e fazer propaganda da droga.

Leia a íntegra na Fórum.

