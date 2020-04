Hospital das Clínicas faz parto de emergência em paciente afetada por Covid-19

Criança está na UTI, estável. Mãe segue em estado grave, com auxílio de respirador. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP reportou o parto nesta terça-feira, dia 14 edit

247 - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP notificou o procedimento de um parto de emergência em uma mulher em estado grave pela Covid-19.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a paciente, de 28 anos, deu entrada no hospital na noite de domingo (12). A cesariana foi realizada dentro de UTI reservada a pacientes do novo coronavírus."

A matéria ainda informa que "o recém-nascido, que nasceu com 31 semanas de gestação, está na UTI neonatal e evolui bem. A mãe segue em estado grave, respira por ventilador e é acompanhada por equipe multidisciplinar."

