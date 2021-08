Idosos e imunossuprimidos serão vacinados com 3ª dose a partir do dia 15 de setembro

De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a data foi escolhida porque, de acordo com estudos da Saúde, até a aplicação toda a população com mais de 18 anos estará vacinada ao menos com a primeira dose edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira (24), que a partir de 15 de setembro, idosos acima de 80 anos e pessoas imunossuprimidas (transplantadas recentemente, com câncer, queimaduras graves, etc) receberão a terceira dose da vacina contra a Covid-19. para receber a dose de reforço, os indivíduos devem ter sido vacinados com a segunda dose há pelo menos seis meses.

Segundo Queiroga, a data foi escolhida porque, pelos cálculos do Ministério da Saúde, toda a população com mais de 18 anos já terá sido vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina, informou a CNN.

A dose de reforço aplicada neste grupo será o imunizante da Pfizer, independente do imunizante anterior. O ministro ainda informou que irá reduzir o intervalo entre as doses dos imunizantes da Pfizer e da Astrazeneca para oito semanas.

