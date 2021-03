Imperial College: taxa de transmissão do coronavírus sobe para 1,13 no Brasil

247 - A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil está em 1,13, segundo o Imperial College de Londres, no Reino Unido. Ou seja, no Brasil, a cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 113.

Na semana passada, a taxa ficou em 1,02. Quando ela é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa e a doença avança. Quando é inferior, significa que está havendo uma diminuição das contaminações.

O Brasil quebrou um novo recorde na pandemia, nesta terça-feira, 2, ao registrar o maior número de mortes desde o início da pandemia da Covid-19. Foram 1.726 mortes pela doença registradas em 24 horas, segundo o consórcio da imprensa.

Segundo o consórcio da imprensa, já são 257.562 óbitos desde o início da pandemia. Com as mortes registradas nesta terça, a média móvel de mortes é a mais alta da pandemia: 1.274. Este é o 41º dia seguido com a média móvel acima da marca de mil mortes.

Os casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no país estão em 10.647.845, após 58.237 serem confirmados nesta terça.

