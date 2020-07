Imunidade à Covid-19 pode durar poucos meses, aponta estudo no Reino Unido

Sputnik - Nível de anticorpos de paciente de COVID-19 diminui drasticamente três meses após a infecção, aponta estudo que poderia "bater o último prego no caixão" do conceito de imunidade de rebanho.

Pacientes infectados com a COVID-19 podem perder sua imunidade após poucos meses, apontou estudo da King's College London.

Para os pesquisadores, existem evidências de que o novo coronavírus possa infectar pessoas anualmente, de maneira análoga aos resfriados, reportou o The Guardian.

Cientistas analisaram a resposta imunológica de mais de 90 pacientes e agentes de saúde infectados pelo novo coronavírus, em primeiro estudo abrangente dessa natureza.

As descobertas apontam que o número de anticorpos em pacientes infectados atinge um pico cerca de três semanas após a infecção, mas declinam de maneira significativa posteriormente.

Amostras de sangue revelaram que, enquanto 60% dos pacientes produziram quantidades "potentes" de anticorpos durante o pico da doença, somente 17% deles mantiveram essa potência nos três meses seguintes.

Durante esse período, a quantidade de anticorpos declinou em até 23 vezes. Em alguns casos, tornou-se indetectável.

"As pessoas estão produzindo uma quantidade significativa de anticorpos, mas há uma queda após um curto período. O tamanho do pico [do paciente] é que vai determinar o período que os anticorpos vão permanecer no corpo", disse a coordenadora do estudo e pesquisadora da King's College London, Katie Doores.

As descobertas do estudo terão implicações para o desenvolvimento de vacinas e para as metas de "imunidade de rebanho" de comunidades.

O sistema imunológico combate o novo coronavírus de diversas formas, mas, caso os anticorpos sejam realmente a primeira linha de defesa, o estudo coloca em dúvida a eficácia de uma vacina e sugere a possibilidade de reincidência de infecção.

"A infecção produz o melhor cenário possível, em termos de produção de anticorpos. Logo, se a infecção produz uma resposta imunológica que vai durar de dois a três meses, a vacina provavelmente terá o mesmo efeito", disse Doores.

"As pessoas poderão precisar de reforços, e uma só dose [de vacina] pode não ser suficiente", apontou a pesquisadora.

Vacina desenvolvida na Universidade de Oxford foi capaz de gerar menos anticorpos em macacos do que o corpo humano é capaz de produzir durante uma infecção pelo novo coronavírus.

Ainda que a vacina tenha sido capaz de proteger os animais de um quadro grave, eles ficaram suscetíveis a infecções e capazes de propagar o vírus.

O pesquisador Robin Shattock, da Imperial College London, alertou que "não há certeza" de que uma vacina possa funcionar, uma vez que ainda não está claro qual o tipo de resposta imunológica necessária para prevenir o vírus, reportou a Sky News.

O estudo publicado pela King's College, no entanto, é o primeiro a monitorar o nível de anticorpos em pacientes três meses após a cura. Os cientistas analisaram resultados de testes de 65 pacientes e seis agentes de saúde que testaram positivo para o novo coronavírus, além de 31 membros da instituição de ensino, que se voluntariaram para realizar testes regulares de anticorpos.

O estudo, que foi enviado para uma revista científica para publicação, mas ainda não foi revisado pela comunidade científica, revela que o pico de produção de anticorpos foi maior em pacientes que enfrentaram formas graves da doença . Esses pacientes também ficaram imunes ao novo coronavírus por mais tempo.

Existem quatro tipos de coronavírus em circulação, além do causador da COVID-19. "Uma coisa que sabemos sobre esses coronavírus é que uma pessoa pode ter reinfecção com uma frequência significativa", disse um coautor do estudo, Stuart Neil.

"Isso pode significar que a imunidade gerada pelas pessoas não é duradoura. Parece que o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, segue o mesmo padrão dos demais", disse Neil.

Para o virologista da Universidade de Cambridge Jonathan Heeney, o estudo confirma as evidências já disponíveis de que a imunidade contra o novo coronavírus não dura muito.

"E o mais importante: isso martela o último prego no caixão do perigoso conceito de 'imunidade de rebanho'", sentenciou.

"Não tenho como frisar mais o quão importante é que o público compreenda que se infectar com o vírus não é uma coisa boa. Uma parte das pessoas, principalmente os mais jovens, estão começando a flertar com a ideia de se infectar, achando que isso seria uma contribuição à imunidade de rebanho."

Heeney alerta que, ao se infectarem, os jovens estão "não só colocando suas próprias vidas e as dos demais em risco", mas ainda arriscam ter "doenças pulmonares mais severas, caso venham a se infectar novamente" no futuro.

O novo coronavírus já infectou quase 13 milhões de pessoas e fez 569.666 vítimas fatais globalmente, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA). Os países com maior número de casos são EUA, Brasil, Índia e Rússia.

