Imunização contra a Covid-19 salvou 43 mil idosos no país, aponta estudo

Por Jornal GGN - A aplicação de vacinas contra a Covid-19 salvaram a vida de 43 mil pessoas com mais de 70 anos no Brasil, mesmo em meio a disseminação da variante gama (P.1), apontou um estudo do Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com a Universidade de Harvard.

A pesquisa analisou 235 mil óbitos por Covid-19 registrados entre janeiro e maio deste ano em todo país. A partir da imunização com as vacinas Coronavac e AstraZeneca, os óbitos pela doença caiu de 28% para 16% entre pessoas de 70 a 79 anos e de 28% para 12% entre as pessoas a partir dos 80 anos.

Leia aqui a íntegra.

