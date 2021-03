Índia deve atrasar entrega de novas vacinas contra a Covid-19 ao Brasil

O Instituto Serum da Índia comunicou aos governos do Brasil, Arábia Saudita e Marrocos sobre possíveis atrasos no abastecimento de vacinas contra a Covid-19 nas próximas semanas edit

247 - O Instituto Serum da Índia comunicou aos governos do Brasil, Arábia Saudita e Marrocos sobre possíveis atrasos no abastecimento de vacinas contra a Covid-19 nas próximas semanas, segundo coluna de Jamil Chade, no Uol. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indicou à coluna que recebeu uma comunicação oficial sobre o assunto no dia 4 de março.

O instituto indiano produz a vacina Oxford/AstraZeneca e fornece essas doses ao Brasil. Diante da política internacional do governo Jair Bolsonaro, o Brasil perdeu prioridade para o recebimento da vacina. O país já recebeu cerca de 4 milhões de doses dos indianos, contra 7 milhões no caso do Marrocos.

Em carta publicada na imprensa indiana, o Instituto Serum explicou que a Fiocruz assinou "acordos adicionais com governos fora do escopo do acordo original de licenciamento com a AstraZeneca". "Para atender a esses compromissos adicionais, começamos a expandir nossa capacidade de produção", explicou.

"Lamentavelmente, um incêndio em um de nossos prédios causou obstáculos para a expansão de nossa produção mensal", disse.

"A negociação com a AstraZeneca e o Instituto Serum inclui a aquisição de um total de dez milhões de vacinas importadas, além dos dois milhões de vacinas entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS) no dia 24 de janeiro. O restante de oito milhões de doses será importado ao longo dos próximos dois meses, em cronograma ainda a confirmar", afirmou a Fiocruz.

