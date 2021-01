Indiana Bharat fecha acordo para fornecer vacina contra o coronavírus a empresa brasileira

A farmacêutica Bharat Biotech, da Índia, disse que o fornecimento para clínicas privadas de vacinação no Brasil poderia ocorrer assim que houver uma aprovação do imunizante pela Anvisa edit

247 - A farmacêutica Bharat Biotech, da Índia, anunciou nesta terça-feira (12) que assinou um acordo de fornecimento de sua vacina contra o coronavírus chamada de Covaxin para a empresa brasileira Precisa Medicamentos. A prioridade de abastecimento é para o setor público, de acordo com o portal G1.

A companhia indiana também disse que o fornecimento para clínicas privadas de vacinação no Brasil poderia ocorrer assim que houver uma aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Precisa disse que a Bharat produz quantidades separadas de vacinas para os setores público e privado. Por consequência, a destinação de parte da produção para a venda privada não afeta a disponibilidade para pessoas que trabalham no setor público.

De acordo com a empresa, se o Brasil não consumir as vacinas oferecidas pela Bharat no setor privado, estas serão destinadas para a venda privada em outros países.

