Inseticida pode ser 'arma' contra coronavírus, aponta estudo

Agência Sputnik - Um componente encontrado em um inseticida poderia eliminar a cepa do coronavírus que causa a COVID-19, segundo pesquisa do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa do Reino Unido.

Após as descobertas preliminares, o Exército britânico recebeu o inseticida que contém um produto chamado Citriodiol, que supostamente poderia ser a solução contra a COVID-19, fornecendo uma proteção extra, revelou o portal Sky News.

O componente é conhecido por eliminar outros tipos de coronavírus, e foi testado pelos cientistas para comprovar sua eficácia contra a COVID-19. A empresa responsável pela produção do Citriodiol acredita que o componente possa de fato oferecer uma proteção extra na luta contra o novo coronavírus.

"O que podemos dizer é que sentimos haver uma boa chance de funcionar contra o vírus, mas é preciso que seja testado cuidadosamente", afirmou Jacqueline Watson, diretora da Citrefine International.

A diretora também ressalta que o inseticida não é a solução para o problema, mas, sim, uma camada extra para tentar conter o vírus.

