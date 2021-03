Instituto Vital Brazil pretende fabricar 100 milhões de doses de vacina indiana

O Instituto pretende fechar contrato com Ministério da Saúde para transformar o laboratório em uma fábrica de vacinas edit

Juliana Contaifer, Metrópoles - O Instituto Vital Brazil, laboratório oficial do estado do Rio de Janeiro, espera uma resposta do Ministério da Saúde, para fornecer 100 milhões de doses da vacina indiana ZYCOV-D contra a Covid-19 ao país. Caso o acordo seja fechado, o instituto iniciará a transformação de seu laboratório em um centro de produção de vacinas.

O imunizante indiano usa a tecnologia de DNA e resiste em temperatura ambiente. Porém, ainda não está sendo analisado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e seus desenvolvedores ainda não publicaram o resultado da última etapa de testes clínicos, que começou a ser realizada em fevereiro na Índia.

