Integração das vacinas chinesas no Covax reforça combate mundial à pandemia

Rádio Internacional da China - A Aliança global para Vacinas e Imunização (GAVI, na sigla em inglês) anunciou a assinatura do acordo de compras com as farmacêuticas chinesas Sinopharm e Sinovac, que irão fornecer vacinas contra a Covid-19 neste mês, para ajudar os países em desenvolvimento a prevenir e controlar a crise sanitária.

Com a aplicação em mais de 100 países e a imunização de mais de 30 líderes estrangeiros, as vacinas chinesas já foram atestadas como seguras e eficientes.

Em maio deste ano, os habitantes da cidade brasileira de Serrana foram imunizados com a Coronavac da Sinovac. Os dados mostram que o número de óbitos causados pela Covid-19 teve uma redução de 95%, o de hospitalizados sofreu uma queda de 86 %, e o de casos com síndromes respiratórias caíram 80%. O diário norte-americano The Wall Street Journal, comentou que a experiência de Serrana traz expectativa para os países que estão lutando contra a pandemia, além de servir como mais uma prova da eficiência da Coronavac.

De acordo com a tese dos pesquisadores do Chile, publicada no dia 7 na revista médica norte-americana NEJM, duas doses da Coronavac tem a proteção de 65,9% para os casos com síndromes respiratórias, 90,3% para formas graves da doença, 87,5% para internação, e 86,3% para óbitos.

Uma reportagem da CNN, citando as pesquisas feitas em vários países, incluindo Mongólia, Chile e Seicheles, indicou que nenhuma vacina tem proteção 100% contra a infecção. “O critério chave para avaliar um imunizante é a redução de óbitos e de hospitalização, e não a eliminação do vírus.”

