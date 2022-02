Internações por Covid-19 em SP estão em queda, afirma estudo

Os dados são do levantamento da plataforma de monitoramento de dados da USP e da Unesp edit

TV Cultura - A variação de internações por Covid-19 no estado de São Paulo, impulsionada pela variante ômicron, apresentou uma queda no mês de fevereiro em relação a janeiro.

Os dados são do levantamento da plataforma de monitoramento de dados da USP e da Unesp Infotracker, a pedido do portal UOL.

Além das informações sobre a situação das internações, o estudo também constatou que a taxa de transmissão da doença está estável.

De acordo com o levantamento, que mediu a variação de internações mês a mês, o índice até o dia 13 de dezembro de 2021 estava em -0,3%. No dia seguinte, o número subiu para 4,65%. Em 14 de janeiro de 2022 o índice atingiu o patamar mais alto, com 53,6%. A partir daí, foi observada uma queda na taxa. Em 3 de fevereiro o número registrado foi -9,4%.

O total de novas internações por dia também apresentou uma diminuição. Até o momento, o pico foi no dia 29 do mês de janeiro, com 11.532 pacientes. Na última quinta (4) o número caiu para 11.210.

