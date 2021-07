Internações por Covid-19 em UTIs diminuíram 13,4% em junho no país

Metrópoles - Dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) apontam queda nas internações de pacientes confirmados com Covid-19 no país. Em maio deste ano, foram registradas 46.284 entradas em leitos de UTI, número que apresentou queda de 13,4% em comparação ao mês de junho, quando 40.059 pessoas foram internadas.

O levantamento foi realizado pelo (M)Dados, núcleo de análise de grande volume de informações do Metrópoles, com base nos registros das hospitalizações nas quais foram confirmados casos positivos para o vírus Sars-​CoV-2, causador da doença.

Para especialistas, a curva decrescente de internações é resultado dos avanços nas faixas etárias contempladas pela campanha de vacinação contra a Covid-19 no país, como também devido à continuação dos cuidados de prevenção contra a doença. Levantamento feito recentemente pelo Metrópoles mostrou que as mortes entre os maiores de 60 anos – grupo prioritário na vacinação – também caíram em todo o país.

Apesar da diminuição, o número de pacientes internados no último mês ainda é alto. Em comparação a julho do ano passado, os piores 30 dias de 2020 nesse quesito foram 27.911 internações documentadas. Neste ano, o mês com mais pacientes internados foi abril, com 58.697 registros.

