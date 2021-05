Internautas culpam Bolsonaro pela suspensão da produção da Coronavac por falta de insumos: "canalha"

247 - Internautas se enfureceram nas redes sociais nesta sexta-feira (14), após o Insituto Butantan declarar que irá interromper a produção da vacina Coronavac por falta de insumos. O envio foi paralisado após Jair Bolsonaro disparar diversos ataques à potência chinesa e dizer que o vírus da Covid-19 foi criado propositalmente naquele país.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a China deve responder até esta sexta-feira (14) se enviará a matéria-prima contratada para que o Brasil retome a produção da Coronavac. A logística de entrega do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) está paralisada, após novos ataques do governo Jair Bolsonaro ao país asiático. A produção da Coronavac está parada por falta dos insumos.

Veja a repercussão:

ATENÇÃO! Instituto Butantan SUSPENDEU a produção da CoronaVac hoje por FALTA DE INSUMOS.



É URGENTE PARAR BOLSONARO!



IMPEACHMENT JÁ! — Helder Salomão (@heldersalomao) May 13, 2021





Enquanto tá rolando a CPI e o Bolsonaro tá criando factoides a verdade é que amanhã o Butantan para de produzir a CoronaVac por falta de IFA e no fim de semana a Fiocruz para de produzir a AZ. Estamos sem vacina. E tudo porque Bolsonaro xingou a China, que cancelou o envio May 14, 2021

Fruto da delinquência presidencial: Butantan para hoje a produção de vacinas da Covid por falta de insumos da China. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) May 14, 2021

- Instituto Butantan anunciou que vai paralisar amanhã a produção da Coronavac pela falta de insumos.



- Há insumos para 18 milhões de doses parados na China e sem previsão de liberação após declarações de Bolsonaro contra o país.



Bolsonaro é responsável por este genocídio. — PSOL 50 (@psol50) May 13, 2021

Butantan paralisa a produção de vacina por falta de matéria-prima. Insumos não vieram da China por ataques ideológicos de Bolsonaro e Guedes. Mais um crime que deve ser alvo da CPI da Covid. — Erika Kokay (@erikakokay) May 14, 2021

Depois do Butantan, agora a Fiocruz a anuncia a paralização da produção de vacinas por falta de insumos. Bolsonaro é responsável direto por isso. E não precisa de CPI para constatar. — Guilherme Macalossi (@GTMacalossi) May 14, 2021

