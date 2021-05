Internautas lançam campanha para responsabilizar Bolsonaro pelas mortes da Covid-19

247 - Internautas lançaram neste domingo (16) uma campanha que tem como objetivo apontar que Bolsonaro tem responsabilidade direta com as mais de 400 mil mortes decorrentes pela Covid-19 no Brasil.

“Imprima esta página e escreva o nome de uma pessoa que perdeu a vida devido ao plano de disseminação do coronavírus do governo federal para produzir a chamada ‘imunidade de rebanho’. Recorte, fotografe e poste em suas redes sociais com a hashtag #euteresponsabilizoBolsonaro” explica os internautas.

Imprima esta página e escreva o nome de uma pessoa que perdeu a vida devido ao plano de disseminação do coronavírus do governo federal para produzir a chamada "imunidade de rebanho". Recorte, fotografe e poste em suas redes sociais com a hashtag #EUTERESPONSABILIZOBOLSONARO pic.twitter.com/5ItOzKY3o2 May 16, 2021

