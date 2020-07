Israel cria bafômetro que identifica coronavírus

O dispositivo desenvolvido em Israel é provido de um chip eletrônico com milhares de sensores para identificar ou não a Covid-19 em quem assoprar, dando o resultado em menos de dois minutos edit

247 - O pesquisador israelense Gabby Sarusi, da Universidade Ben-Gurion do Negev, em Israel, desenvolveu um bafômetro que identifica o novo coronavírus nas pessoas em pouco mais de um minuto. De acordo com testes já realizados, o dispositivo tem precisão acima de 90%.

O dispositivo desenvolvido em Israel é provido de um chip eletrônico com milhares de sensores. Para identificar a doença, a pessoa deve soprar o dispositivo por quase 1 minuto. Os sensores analisam as partículas da respiração e fornecem o resultado em 20 segundos, mesmo que a pessoa seja assintomática.

O sistema desenvolvido pelo pesquisador também permite que o teste seja feito com amostras biológicas de garganta e nariz por meio de cotonetes.

Junto com o Ministério da Defesa do país, a universidade já realizou o teste em mais de 120 israelenses, tendo acertado em mais de 90% das vezes. Os pesquisadores estão buscando uma forma de identificar o estágio específico da infecção.

“Estamos continuando os ensaios clínicos e comparamos amostras de pacientes com Covid-19 com amostras de pacientes com outras doenças para ver se conseguimos identificar os diferentes estágios da infecção por Covid-19”, disse Sarusi ao jornal Breaking Israel News..

“Cada kit de teste custaria entre US$ 50 e US$ 100 para produzir, o que é muito menor do que os testes de laboratório atuais. Além disso, como o teste é de natureza eletro-óptica, e não bioquímico, não é sensível a fatores ambientais que podem afetar os resultados dos métodos de teste atuais”, afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.