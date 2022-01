Israel detecta primeiro caso de 'flurona', dupla infecção de Covid e influenza

Apoie o 247

247 - Médicos de Israel detectaram primeiro caso de uma rara mistura de duas doenças, gripe e Covid-19, apelidada de "flurona". A paciente era uma jovem grávida, que estava no hospital com sintomas leves.

As autoridades de saúde israelenses tentam descobrir se a combinação da infecção concomitante por influenza e coronavírus causa maiores complicações à saúde dos contaminados. Esta é a primeira ocorrência documentada de "flurona" detectada no mundo, mas os médicos acreditam que poderia haver mais infecções do tipo no país.

Israel vive um surto de casos da nova variante Ômicron, com mais de 5 mil casos registrados no dia 31. Houve 1.376.256 infecções e 8.243 mortes relacionadas ao coronavírus relatadas em Israel desde o início da pandemia.

