Israel já vacinou mais de 10% da população contra a Covid-19

Sputnik - Israel afirmou na sexta-feira (1º) ter vacinado um milhão de pessoas contra a Covid-19, mais de um décimo da sua população, ao lançar uma das primeiras e mais rápidas campanhas de vacinação do mundo, informou a agência Associated Press.

O país se tornou também o primeiro no mundo a ter imunizado 10% de sua população. E fez isso em 13 dias considerando que a campanha começou no dia 19 de dezembro.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava presente quando o israelense número um milhão foi vacinado na cidade árabe de Umm al-Fahm.

"Ultrapassamos o mundo inteiro quando se trata de vacinas", disse o primeiro-ministro. "Estamos avançando a uma velocidade tremenda".

Mas nos vilarejos de população majoritariamente árabe - que representam 20% da população de Israel de nove milhões de pessoas-, houve demora na adoção da campanha de vacinação.

Netanyahu disse que "é importante que a população árabe em Israel seja vacinada rapidamente", porque a vacina "salva vidas". Ele enviou a mesma mensagem a um centro de vacinação em Tira, outra cidade árabe, na véspera de Ano Novo.

A ideia do governo é vacinar 25% da população até o fim de janeiro.

A organização Our World in Data, uma colaboração entre pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e o grupo sem fins lucrativos Global Change Data Lab, mostra que Israel lidera o mundo em vacinas per capita.

O país está atualmente no seu terceiro lockdown a nível nacional para tentar conter o surto. Desde o início da pandemia, Israel já teve mais de 426 mil casos e pelo menos 3.338 mortes.

